В Кемеровской области барменшу обвинили в сексе с шестиклассником

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Против барменши из города Калтан Кемеровской области возбудили уголовное дело за секс с 14-летним шестиклассником, который дважды оставался на второй год, сообщает Telegram-канал Baza. Дочь обвиняемой учится на класс младше мальчика.

По информации канала, о ее интимной связи со школьником в полиции узнали 10 апреля. Барменше грозит до четырех лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее в петербургском метро 30-летний мужчина надругался над 14-летней школьницей. Девочка сразу после этого обратилась в полицию и рассказала правоохранителям, что правонарушитель удерживал ее и трогал за интимные части тела.

Уроженец города Владимир Борисов, который в 2011 году скрылся от полиции, когда был заподозрен в изнасиловании и убийстве девочки вышел на свободу. 7 апреля мужчина вернулся в родной город и избил супругу. Местный житель узнал Борисова, хотя тот с момента преступления успел отрастить длинную густую бороду.

В Новосибирске был арестован 51-летний местный житель, который в подъезде пытался раздеть девочку, представившись врачом. С 2019 года он отбывал трехлетний срок по статье о грабеже, хотя тогда он тоже пытался раздеть ребенка в подъезде, но после вырвал из ее рук смартфон и убежал.