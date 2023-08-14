В кемеровской многоэтажке квартиру затопило кровью умершего соседа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жильцы многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в северной части Кемерово столкнулись с нестандартной ситуацией — их квартиру затопило кровью, сообщает Telegram-канал «Кемерово № 1». Как уточняется, этажом выше умер человек, однако доступа к жилью нет.

Причины смерти жильца неизвестны. По данным канала, там проживал квартиросъемщик. Сейчас пострадавшие пытаются разыскать владельца квартиры.

Ранее в Каменске-Шахтинском Ростовской области 33-летний мужчина был заключен под стражу по подозрению в убийстве 61-летней матери. По данным следствия, сын мог забить женщину молотком, опасаясь, что та перепишет наследство на сиделку, которая ухаживала за ней. Предположительно, инцидент произошел, когда подозреваемый в очередной раз пришел к матери за деньгами, та отдала ему все, что было в кошельке. Он купил для них выпивку и в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил мать молотком.

Также Следственный комитет России завершил расследование зверского убийства пожилой женщины в селе Красный Яр Республики Марий Эл. Осенью 2022 года местный житель убил 71-летнюю учительницу физкультуры и отрезал ей голову. Подозреваемым оказался 36-летний мужчина, которого соседи боялись еще и до преступления.