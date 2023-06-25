В Кемерово госпитализированы семеро детей после игр со спиртом В Кемерово госитализированы семеро детей после экспериментов с этиловым спиртом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семерым детям в Кемерово понадобилась медицинская помощь после экспериментов с этиловым спиртом, передает Telegram-канал SHOT. Подростки в возрасте от 11 до 15 лет решили поджечь флакон со спиртом в девятиэтажном доме на Комсомольском проспекте. Емкость с воспламеняющейся жидкостью взорвалась. В тушении пожара принимали участие 27 сотрудников МЧС.

Две девочки и три мальчика госпитализированы с токсическим отравлением окисью углерода. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии, три — в удовлетворительном. Еще у двух подростков диагностировали ожоги 25% и 12% кожи.

Ведется уголовное разбирательство по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

«СибМедиа» уточняет, что следователи назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Ранее трехлетний ребенок получил травму после того, как ему в голову отскочила гильза от выстрела на шоу каскадеров в Челябинске. По словам бабушки пострадавшего, организаторы мероприятия не принесли ей и ребенку извинений, вместо этого лишь нагрубили. По факту произошедшего ведется проверка.