В Кузбассе мужчина оделся в полицейского и обнимал людей Кузбассовец заплатит штраф за то, что в форме полицейского обнимал людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Белове Кемеровской области местный житель заплатит штраф в размере 1000 рублей за то, что надел форму полицейского и обнимал на улице местных жителей, чтобы поднять им настроение, сообщает УМВД региона. Заметили псевдосиловика на улице настоящие сотрудники полиции.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России «Беловский», находясь на маршруте патрулирования, заметили на одной из улиц мужчину в куртке и головном уборе сотрудника правоохранительных органов. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вел себя неадекватно, приставал к прохожим и обнимал их, — сообщили в полиции.

Против мужчины составили два протокола: о незаконном ношении полицейской формы и о мелком хулиганстве. Также его приговорили к суткам административного ареста. Мужчина свою вину признал и обещал впредь так не шутить.

В 2021 году в Санкт-Петербурге арестовывали одетого в полицейскую форму блогера Сергея Чепкасова за неповиновение полиции. При этом задержан он был повторно за то же самое правонарушение. Всего в форму полицейского он одевался не менее семи раз.