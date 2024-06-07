В Кемерово предъявили обвинение после ДТП с трамваями Директору и мастеру электротранспортной компании Кемерово предъявили обвинение

Фото: t.me/sledcom_press*

Директору и мастеру АО «Кемеровская электротранспортная компания» предъявлено обвинение после ДТП с трамваями, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области. Их обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 6 июня 2024 года фигуранты допустили выход в рейс трамвая с неисправной тормозной системой. <...> В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в ведомстве.

До этого были опубликованы кадры с места столкновения трамваев в Кемерово. Происшествие случилось на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста. В ролике видно, что оба трамвая получили серьезные повреждения, вагоны практически сплющило, в окнах разбились стекла, а в передней части на металле глубокие вмятины. Столкновение двух трамваев произошло около 07:30 на Логовом шоссе. В результате пострадали свыше 140 человек. По крайней мере три человека находятся в тяжелом состоянии, еще восемь — в состоянии средней тяжести.

В администрации Кемерово рассказали, что девушка — водитель трамвая предприняла все усилия для снижения скорости вагона с отказавшими тормозами и проявила храбрость, пытаясь предотвратить аварию. Местные власти отметили, что сотрудница получила телесные повреждения, ее прооперировали. Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь заявил, что машинистку трамвая нужно наградить.