В Кемерово потушили пожар на складе пиротехники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные в Кемерово потушили пожар на складе пиротехники, сообщила NEWS.ru пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области. Сейчас они продолжают заливать конструкции водой, чтобы не допустить повторного возгорания. На опубликованном ведомством видео видно, что здание выгорело практически полностью.

Открытое горение ликвидировано. Идет проливка конструкций, — сообщили в ведомстве.

Ngs42.ru сообщает, что на место происшествия прибыл мэр города Дмитрий Анисимов. Пожарным удалось спасти от огня склад размером 20 на 70, а также котельную, от которой происходило отопление данного пиротехнического склада.

Площадь возгорания составила 750 кв. м, обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Нахабино лишь к утру смогли полностью потушить пожар на складе лакокрасочных изделий. О возгорании на строительном рынке стало известно вечером 25 августа. Площадь пожара предварительно составила 400 квадратных метров.