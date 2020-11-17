В Кемерово объявили режим «чёрного неба»

https://static.news.ru/photo/9c0315fc-28cf-11eb-8fde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режим неблагоприятных метеорологических условий, также известный как режим «чёрного неба», объявлен в Кемерово. Региональные власти рекомендовали местным предприятиям сократить выбросы в атмосферу.

Такое ограничение введено с 15 часов 17 ноября до 18 часов 18 ноября, сказано в сообщении департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области.

Как следует из информационного уведомления, в соответствии с метеорологическими условиями и прогнозируемой синоптической ситуацией в столице региона ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Они способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Ранее, как писал NEWS.ru, режим «чёрного неба» из-за рассеивания вредных частиц в воздухе был объявлен в Красноярске.

Режим «чёрного неба» с начала 2020 года объявлялся в Красноярске несколько раз, последний — в апреле. Жители города жаловались на головную боль, ухудшение зрения и першение в горле. Красноярск входит в федеральную программу «Чистый воздух», в рамках которой проходят мероприятия, направленные на борьбу с загрязнением окружающей среды.