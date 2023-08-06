В Кемерово мужчина устроил стрельбу возле многоэтажки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно два десятка выстрелов в воздух сделал житель Кемерово возле дома на улице Веры Волошиной, сообщает Telegram-канал «Кемерово № 1». Жители вызвали полицию, но наряд прибыл лишь спустя пару часов.

Судя по опубликованным в соцсетях видео, можно заметить, что мужчина находится в состоянии опьянения. Свои вещи, включая пистолет, он предварительно разложил возле белого авто, припаркованного у дома.

В конце июля сообщалось, что в Волгограде местный житель устроил стрельбу в городе в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина открыл огонь по автомобилю Skoda Fabia, находясь за рулем Audi Q8. Позднее нарушителя задержали сотрудники ДПС. Стрельбу 40-летнего волгоградца заметили полицейские, находившиеся на дежурстве. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако сотрудникам ДПС удалось его найти. У водителя Audi Q8 обнаружили травматический пистолет «Глок». При задержании мужчина оскорблял правоохранителей и угрожал им.