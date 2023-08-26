В МЧС назвали причину пожара со звуками взрывов в Кемерово В Кемерово горит склад с пиротехникой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Кемерово поднялся столб дыма из-за пожара на складе с пиротехникой. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС Кемеровской области. Сейчас к месту ЧП прибыли девять автоцистер.

Предварительно горит магазин фейерверков, на месте девять автоцистерн и две автолестницы, — сообщили в МЧС.

Очевидцы тем временем продолжают публиковать в Сети видеосвидетельства происходящего. Пожар сопровождается треском и залпами салютов.