Над Кемерово поднялся столб дыма из-за пожара на складе с пиротехникой. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС Кемеровской области. Сейчас к месту ЧП прибыли девять автоцистер.
Предварительно горит магазин фейерверков, на месте девять автоцистерн и две автолестницы, — сообщили в МЧС.
Очевидцы тем временем продолжают публиковать в Сети видеосвидетельства происходящего. Пожар сопровождается треском и залпами салютов.
Жесть. Просто жесть. Фейерверк просто безостановочный. Офигеть! Просто взорвался в моменте! Жесть, — прокомментировал один из очевидцев происходящее.