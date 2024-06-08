В Кемерово арестовали второго обвиняемого по делу о ДТП с трамваями Суд в Кемерово арестовал главу компании, выпустившей в рейс неисправный трамвай

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Павел Мальцев

Центральный районный суд Кемерово заключил под стражу на два месяца директора Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) Павла Мальцева, который выпустил в рейс неисправный трамвай, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Мальцева обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Он признал вину в суде.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Мальцева Павла Юрьевича сроком на два месяца, — сказала судья.

По версии следствия, Мальцев не организовал качественное и своевременное обслуживание трамваев, а также не обеспечивал их запчастями, материалами и оборудованием. Отмечается, что его действия привели к выходу на линию состава с неисправными тормозами. Следователь во время заседания по избранию Мальцеву меры пресечения отметил, что он полностью признал вину и от дачи показаний отказался.

ДТП с двумя трамваями произошло 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово. По предварительным данным, у одного из составов отказали тормоза — он разогнался и врезался в идущий впереди трамвай. В результате аварии один человек погиб, еще 146 пострадали.

Судя по опубликованным в Сети видео, из потерявшего управление состава выпали люди. Как рассказала водитель трамвая 23-летняя Александра М., она попыталась обесточить состав, но он продолжил движение и набрал скорость.

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