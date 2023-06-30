В КЧР нашли пропавших туристов из Краснодара ГУ МЧС: восемь потерявшихся в горах КЧР туристов из Краснодарского края обнаружены

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Карачаево-Черкесии спасатели нашли восьмерых туристов, которые перестали выходить на связь во время спуска в поселок Архыз с Софийских озер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону. Отмечается, что медицинская помощь туристам не требуется.

Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили группу туристов из Краснодарского края. Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что группа туристов в составе 20 человек из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района. Туристы разделились и пошли в разных направлениях. При этом группа из восьми человек перестала выходить на связь. Вторую группу из 12 человек спасатели обнаружили при спуске.

Некоторое время назад в Карачаево-Черкесии пропала группа из четырех туристов из Москвы. О пропаже сообщил отец одной из участниц похода, забивший тревогу после того, как дочь перестала выходить на связь. В МЧС сообщали, что туристы 12 июня вышли из поселка Архыз и 21 июня планировали дойти до села Нижний Архыз. Вскоре всех нашли живыми.