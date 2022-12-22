В КБР наказали работников школы за учения с захватом заложников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кабардино-Балкарии привлекли к дисциплинарной ответственности работников средней школы станицы Приближная за проведение учений с захватом заложников, рассказали Lenta.ru в Минпросвещения республики. Мероприятие проводилось без согласования с директором школы, районным управление образования и региональным министерством.

Учения проходили в ноябре. Роль террористов в них исполнили преподаватель ОБЖ, охранник школы и один из учащихся. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений должностной инструкции, в том числе «создание ситуации, причиняющей вред психологическому и эмоциональному состоянию учащихся», пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в октябре в Геленджике силовики без предупреждения устроили антитеррористические учения в одной из школ. Вооруженные люди и звуки выстрелов напугали как учащихся, так и педагогов. Родители школьников потребовали от местного управления образования объяснений. Об инциденте стало известно в Москве. Депутат Госдумы Олег Смолин призвал прокуратуру проверить законность учений.