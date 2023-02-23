В Казани женщина спрыгнула с шестого этажа, поднялась и вернулась домой В Казани женщина спрыгнула с шестого этажа в сугроб, поднялась и вернулась домой

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Жительница Казани оказалась запертой в одной из комнат квартиры. Она решила проблему, спрыгнув с балкона шестого этажа многоэтажки, видео прыжка разместил в Telegram РЕН ТВ.

Судя по видео, приземлившись в сугроб, женщина попросила проходившего мимо дворника помочь подняться, затем вернулась в дом. Инцидент произошел утром 22 февраля.

Как уточняет телеканал «Татарстан-24», в местной полиции выяснили, что женщина не пострадала. Об этом рассказал начальник пресс-службы УМВД РФ по Казани Рафаэль Сагдиев.

Установлено, что 42-летняя женщина оказалась заперта в одной из комнат квартиры. Со слов пострадавшей, дверь заклинило. Она решила спуститься через балкон на улицу. В результате падения на сугроб телесных повреждений женщина не получила, — пояснил сотрудник УМВД.

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