В Казани загорелся трамвай

https://static.news.ru/photo/8f0f52ee-4f5c-11eb-ae6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: 16.mchs.gov.ru

В Казани на ходу под мостом на Cибирском тракте загорелся трамвай. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Инцидент произошёл в 07:42, и пассажиров в транспортном средстве не было. Отмечается, что прямо во время движения в кабине водителя вспыхнула приборная панель.

Как сообщают спасатели, огонь удалось потушить ещё до приезда пожарных. Пострадавших не оказалось. Причиной возгорания предварительно названа неисправность механизмов транспорта, сообщает «МК в Казани».

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли при пожаре в посёлке Агинское Красноярского края в ночь на 31 декабря. Огонь полыхал в одноэтажном одноквартирном брусовом жилом доме Саянского района.

О пожаре спасателям стало известно в 05:05 по местному времени (01:04 мск). На месте работали 22 человека и семь единиц техники. Ликвидировать огонь им удалось к 07:27.