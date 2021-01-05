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В Казани загорелся трамвай

16:41, 05 января 2021
Фото: 16.mchs.gov.ru

В Казани на ходу под мостом на Cибирском тракте загорелся трамвай. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Инцидент произошёл в 07:42, и пассажиров в транспортном средстве не было. Отмечается, что прямо во время движения в кабине водителя вспыхнула приборная панель.

Как сообщают спасатели, огонь удалось потушить ещё до приезда пожарных. Пострадавших не оказалось. Причиной возгорания предварительно названа неисправность механизмов транспорта, сообщает «МК в Казани».

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли при пожаре в посёлке Агинское Красноярского края в ночь на 31 декабря. Огонь полыхал в одноэтажном одноквартирном брусовом жилом доме Саянского района.

О пожаре спасателям стало известно в 05:05 по местному времени (01:04 мск). На месте работали 22 человека и семь единиц техники. Ликвидировать огонь им удалось к 07:27.

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