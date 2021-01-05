В Казани загорелся трамвай

В Казани на ходу под мостом на Cибирском тракте загорелся трамвай. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Инцидент произошёл в 07:42, и пассажиров в транспортном средстве не было. Отмечается, что прямо во время движения в кабине водителя вспыхнула приборная панель.
Как сообщают спасатели, огонь удалось потушить ещё до приезда пожарных. Пострадавших не оказалось. Причиной возгорания предварительно названа неисправность механизмов транспорта,
Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли при пожаре в посёлке Агинское Красноярского края в ночь на 31 декабря. Огонь полыхал в одноэтажном одноквартирном брусовом жилом доме Саянского района.
О пожаре спасателям стало известно в 05:05 по местному времени (01:04 мск). На месте работали 22 человека и семь единиц техники. Ликвидировать огонь им удалось к 07:27.