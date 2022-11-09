В Казани загорелся ресторан «Михайловская усадьба»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В поселке Малые Клыки в Казани загорелся ресторан «Михайловская усадьба», передает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Огонь охватил уже до 1200 кв. метров. К тушению пожара привлекли 59 человек и 20 единиц техники. Информации о возможных пострадавших пока нет.

В 16:23 поступило сообщение о возгорании чердачного помещения двухэтажного здания ресторана «Михайловская усадьба», расположенного по адресу: Казань, поселок Малые Клыки, улица Большая Красная, 121 б, — говорится в сообщении.

5 ноября в Костроме произошел пожар в кафе «Полигон». Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м, ему был присвоен третий номер сложности. В результате трагедии погибли 13 человек. Предполагаемый виновник пожара был задержан полицейскими в шести километрах от места происшествия.

По данным СМИ, мужчина недавно вернулся из зоны проведения спецоперации. Он признал вину. По данным правоохранителей, он несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы, из-за чего пламя распространилось за считанные минуты.