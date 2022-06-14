В Казани произошел пожар в арт-резиденции, эвакуированы 80 человек В Казани произошел пожар в арт-резиденции фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казани произошел пожар в здании арт-резиденции Республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». В сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Татарстану, отмечается, что возгорание произошло на чердаке здания, после чего огонь перекинулся на кровлю. 80 человек эвакуировались, никто не пострадал.

Самостоятельно эвакуировались порядка 80 человек, внутри людей нет. Пострадавших нет, — сказано в сообщении.

На место происшествия прибыл прокурор Казани Олег Дроздов. По факту возгорания инициирована проверка.

Ранее сообщалось, что новосибирские пожарные спасли двух человек во время тушения пожара в производственном здании. Возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров.