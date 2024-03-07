В Казани загорелось танковое училище Baza: пожар начался в высшем танковом командном училище в Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высшее танковое командное училище на Оренбургском тракте в Казани охватил огонь, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, пожару присвоили второй ранг опасности.

Канал пишет, что огонь распространился на казармы и переходит на кровлю. На место происшествия уже прибыли пожарные расчеты. На опубликованных кадрах заметно, что большие клубы дыма рвутся в небо и накрывают ближайшие улицы. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее склад стройматериалов загорелся в Магаданской области. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Сведений о пострадавших не было.

Накануне при пожаре в одноэтажном частном доме, расположенном в Зеленограде на улице Новомалино, 1, погибли четыре человека. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Сотрудники МЧС вывели из горящего строения четырех жильцов, позже двое из них скончались. Под завалами здания было обнаружено еще одно тело. Из соседнего дома эвакуировали трех человек, поскольку существовала опасность перехода пламени.

В Кемерово огнеборцы спасли 13 человек при пожаре в жилом доме. Самостоятельно до прибытия спасателей на улицу вышли 11 человек. Возгорание в пятиэтажке произошло из-за короткого замыкания в электросчетчике. В тушении пожара были задействованы 16 специалистов и пять единиц техники.