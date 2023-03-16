Житель Казани не смог убежать от окровавленного трупа любовницы по Сети Mash Iptash: в Казани задержали предполагаемого убийцу любовницы по Сети

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции в Казани задержали 22-летнего молодого человека по подозрению в убийстве девушки, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По информации канала, парень познакомился с ней в Сети и приезжал к ней на свидание, позднее девушку обнаружили лежащей в луже крови.

Как сообщает Mash Iptash, жительница Казани пригласила мужчину на квартиру на улице Бондаренко. Спустя несколько часов с момента встречи он бежал от дома девушки, что показали уличные камеры скрытого видеонаблюдения. Тело казанки без сознания и в крови обнаружил ее сосед — дверь ее квартиры была приоткрыта. Вскоре после этого мужчина был задержан и сейчас его допрашивают.

Ранее в подмосковной Электростали 29-летний мужчина убил свою 31-летнюю партнершу во время пьяной ссоры на улице. Он нанес ей несколько ударов в голову и в живот. Видеозапись с камеры наблюдения, на которой общая знакомая пытается спасти девушку от партнера, оказалась в Сети. На ней же видно, как мужчина наносит девушке смертельный удар в голову. Известно, что подозреваемый в 2017 году был судим по уголовной статье за то, что изрезал ножом другую свою подругу.