В Татарстане задержали мужчин, переводивших деньги ИГИЛ Два человека в Казани заключены под стражу из-за переводов денег на карты террористов

Фото: ФСБ РФ

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Казани, подозреваемых в финансировании террористической деятельности, сообщили «Известиям» в республиканском управлении ФСБ. По данным ведомства, мужчины регулярно переводили деньги на банковские карты, которые используются участниками организаций «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Задержанные подозреваются в регулярных переводах денежных средств на банковские карты, которые используются участниками международных террористических организаций, — заявил представитель УФСБ России по Республике Татарстан Андрей Сергеев.

Оба задержанных заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

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