Казанские врачи вылечили от COVID-19 101-летнюю пациентку

https://static.news.ru/photo/f30e23f8-485c-11eb-a1b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Республиканской клинической инфекционной больницы Казани вылечили от коронавируса 101-летнюю пациентку. Для наблюдения за её состоянием был создан специальный пост.

Мариам Надершина поступила в больницу в состоянии средней тяжести с кашлем, температурой и небольшой одышкой. Однако женщина быстро пошла на поправку, сообщает РЕН ТВ.

Врачи считают, что быстрое улучшение состояния пациентки могло быть связано с тем, что она выполняла все указания медиков и принимала все необходимые лекарства. Заведующая 12-м отделением РКИБ Гузель Мингазова рассказала, что для наблюдения за 101-летней женщиной был создан индивидуальный пост, чтобы врачи могли круглосуточно следить за её здоровьем.

Естественно, мы все силы направили на то, чтобы её оберегать, вылечить быстрее. Создавались все условия, она была для нас как хрустальная вазочка, — цитирует её телеканал.

Сама Мариам Надершина считает, что секрет её здоровья и долголетия — спокойствие. Она сообщила, что нервы нужно беречь и по возможности не ругаться и не кричать.

Как писал NEWS.ru, первой жительницей ФРГ, которая получила вакцину от коронавируса, стала 101-летняя Эдит Квойцалла, которая проживает в доме престарелых.