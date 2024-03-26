В Казани у подъезда жилого дома нашли гранату Mash Iptash: в Казани у подъезда жилого дома нашли гранату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash Iptash пишет, что в Казани у подъезда жилого дома нашли гранату. По данным канала, на место уже выехали саперы и кинологи, чтобы проверить, боевой снаряд или учебный.

Как стало известно каналу, гранату обнаружили у дома на улице Павлюхина. Территорию у места происшествия уже оцепили.

Ранее в северной части Москвы прохожие обнаружили подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство. Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили территорию и выяснили, что предмет угрозы не представляет. Как оказалось, до этого в Москве проходили антитеррористические учения при участии военнослужащих срочной службы. Когда тренировки завершились, солдаты забыли забрать реквизит.

В июне в российской столице угрожали взорвать пятизвездочный отель «Метрополь». Злоумышленник позвонил на ресепшен и заявил, что его знакомый собирается принести в гостиницу килограмм взрывчатого вещества, указав его приметы, включая рост, цвет волос и одежду. Угроза оказалась ложной. Кроме того, из-за угрозы минирования несколько раз проводили эвакуацию в парке «Зарядье».