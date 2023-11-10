Казанские рестораны уволят сотрудников из-за скандала с участниками СВО В Казани уволят сотрудников ресторанов, не пустивших участников СВО из-за формы

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Руководство ресторанов Smoky People и «Мед» в Казани сообщили изданию «Подъем» о решении уволить сотрудников, которые в конце октября не пустили в заведения бойцов добровольческого батальона «Алга». При этом отмечается, что участники СВО были трезвы и вели себя корректно, а причиной отказа стало ношение военной формы.

Ресторан Smoky People сообщил, что руководство узнало о случившемся лишь сегодня. Там объяснили, что сотрудники не уведомили их об этом инциденте. Правда вскрылась лишь по итогам внутренней проверки, добавили в заведении, отметив, что уже принесли клиентам официальные извинения.

Мы сегодня распорядились подготовить все документы об увольнении, сейчас сотрудники на входе отстранены от работы. У нас есть фейсконтроль: не впускать лиц с алкогольным опьянением, с оружием и так далее, но указаний не впускать в форме у нас нет и не было никогда, — заявили в Smoky People.

Ресторан «Мед» также принес «глубочайшие извинения» участникам СВО и пообещал уволить всех, «кто был причастен к данной ситуации». При этом в заведении не уточнили, какие правила дресс-кода действуют в заведении. Там также не объяснили, на каком именно основании будут уволены работники.

Ранее сообщалось, что власти Пензы заставили хозяина стройки убрать баннер с портретом погибшего на СВО уроженца Дагестана А. Рамазанова, которым рабочие накрыли кучу песка. Горожане заметили плакат на стройплощадке у Арбековского путепровода.