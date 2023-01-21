В Казани школьница умерла на фудкорте после того, как сходила в туалет

В Казани 14-летняя школьница скончалась на фудкорте торгового центра «Тандем» после того, как вернулась из туалета, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Посетители пытались откачать ребенка, но не смогли.

Охранники заведения предположили, что девушка могла надышаться газом в туалете, из-за чего и произошло отравление с летальным исходом.

Telegram-канал «Казань с огоньком» уточняет, что первую помощь девушке оказывал врач, оказавшийся по случайности рядом. Школьница, не приходя в сознание, была доставлена бригадой скорой помощи в больницу, где медики констатировали, что у подростка остановилось сердце.

Ранее стало известно, что в больнице скончался 17-летний школьник, на которого в Новосибирске из многоэтажного дома выпала девушка. Сама девушка скончалась на месте.