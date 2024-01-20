В Казани семерых детей завалило снегом Прокуратура Казани проверит инцидент с заваленными снегом детьми

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Казанская прокуратура проверит распространившуюся в Сети информацию о том, что в комплексе «Дубай» семерых детей завалило снегом, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики. Согласно данным, правоохранители оценят деятельность коммунальщиков по уборке снега.

Прокуратура Советского района Казани даст оценку работе коммунальных служб, ответственных за уборку снега, и при наличии оснований примет меры реагирования, — говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, в социальных сетях появились сообщения, что в гостевом комплексе со склона сошла лавина и накрыла детей, игравших во дворе. Отмечалось, что родителям удалось откопать пострадавших, самый младший из них получил травмы.

Ранее ребенок погиб после того, как на него упал снег с крыши частного дома в городе Кондрово Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша рассказал, что скорая прибыла на место трагедии спустя 14 минут, но медики не смогли спасти ребенка.

До этого в городе Тайга Кемеровской области огромная глыба снега упала с крыши дома и повалила двух женщин. В Сети были опубликованы кадры с места происшествия. На записи видно, как снег резко падает на местных жительниц, после чего к ним подбегают прохожие и пытаются помочь им.