В Казани ребенку оторвало пальцы на ноге при купании в фонтане

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Шестилетнему мальчику оторвало три пальца на ноге во время купания в фонтане в казанском парке Горького, рассказал отец ребенка Telegram-каналу Mash Iptash. Родитель сообщил, что во время прогулки семьи по парку дети решили искупаться. Старший ребенок в фонтане упал и закричал. Ему отрезало пальцы на ноге. Два удалось пришить в больнице, один ампутировали.

Как минимум полтора месяца ему придется походить со спицами: пропустить хоккейные тренировки и думать о том, как и пойдет ли он вообще в этом году в первый класс, — передает Telegram-канал.

Обслуживающая фонтан компания заявила, что закрывать объект на ремонт не будут и выделили 30 тыс. рублей семье в качестве компенсации. СК Татарстана позже возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

В Пермском крае семилетний мальчик скончался после того, как на него упали металлические футбольные ворота. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел 30 июля в городе Александровске. По данным следствия, во время прогулки во дворе жилого дома дети уронили ворота на мальчика. Он был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм.