В Казани несколько школьников пожаловались на недомогание В гимназии в Казани несколько учеников пожаловались на тошноту и боль в животе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление образования Казани выясняет обстоятельства недомогания нескольких детей в гимназии № 28, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. Прокуратура Татарстана в свою очередь организовала проверку по данному факту. При этом будут взяты необходимые анализы, пробы, записи камер, проверены соблюдение санитарных норм в образовательном учреждении.

Сегодня, 23 ноября, около 14:30 часов к учителям и школьной медсестре гимназии № 28 стали обращаться дети 2-3 классов. По словам детей, они чувствовали недомогание: тошноту, боли в животе. Все эти дети были отправлены домой с родителями. Позже один ребенок почувствовал недомогание, ему вызвали скорую, — говорится в сообщении мэрии.

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