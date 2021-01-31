В Казани начались жёсткие задержания протестующих

https://static.news.ru/photo/25efa526-63bf-11eb-a1fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: NavalnyKazan/t.me

В Казани сотрудники правоохранительных органов прибегли к жёстким задержаниям протестующих, собравшихся на несогласованной акции протеста.

Как сообщается, митингующие пытались пробиться в Казанский кремль. Вскоре сотрудники полиции стали жёстко задерживать собравшихся. Часть людей уложили на снег близ здания Академии наук, а другую часть затолкали в автозаки.

Также несанкционированный митинг начался у театра им. Камала, однако не продлился и более 15 минут. В настоящее время шествие проходит по центральным улицам города, сотрудники правопорядка преграждают путь спецтехникой, передаёт «Бизнес Online».

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. Как минимум 1502 человека задержаны, сообщает сайт «ОВД-Инфо».

Наибольшее число задержанных в Москве, где за два часа с начала акции увели 307 человек. На втором месте по этому показателю Красноярск (147 задержанных), на третьем — Владивосток (117). Санкт-Петербург оказался только на пятом месте (97), однако в Северной столице, в отличие от Владивостока, мероприятие началось совсем недавно.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве участники несогласованной протестной акции попытались выйти к Третьему транспортному кольцу (ТТК).