В Казани мужчина убил и пытался расчленить друга за недожаренный шашлык

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Казани забил до смерти и пытался расчленить друга за недожаренный шашлык, передает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как сообщает источник, мужчина сам вызвал полицию и признался в содеянном.

По данным канала, убийство произошло в воскресенье, 13 ноября, в одном из частных домов по улице Аксакова. 35-летний мужчина позвал знакомого помочь со строительством и пожарить шашлыки. После работы товарищи выпили и стали жарить мясо. Конфликт вспыхнул после того, как хозяин участка не дожарил мясо. Гость начал сильно избивать его, но внезапно понял, что друг не подает признаков жизни.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина попытался расчленить тело болгаркой. В определенный момент он все же остановился и вызвал полицию.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в следственном управлении СКР по Татарстану.

Ранее жители одного из домов по улице Маршала Тухачевского обнаружили у себя под окнами фрагменты человеческого тела, предположительно, женщины. Некоторое время спустя стало известно, что в убийстве женщины 1933 года рождения подозревается ее 89-летний муж. У него в квартире также были обнаружены останки жертвы. Мужчину задержали сотрудники полиции.