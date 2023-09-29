В Казани многодетным семьям выделили землю без коммуникаций и дороги

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Многодетные семьи в Казани выражают недовольство выделенными им участками земли в рамках республиканской социальной программы, сообщает ОТР. По информации СМИ, землю чиновники выделяют, однако строительство домов на участках невозможно, так как к ним подведены ни коммуникации, ни дорога.

Даже на внедорожниках тяжело было заезжать, по полю 400 метров. По самому поселку никаких дорог, только на внедорожниках, — рассказал в беседе с изданием владелец участка Ленар Сагдиев.

Как уточняет издание, с 2011 года участниками программы по выдаче участков в Казани стали 7,5 тысяч многодетных семей. Также пообещали построить для многодетных школу, детский сад и торговый центр. В результате землю людям выдали в пригороде, но она оказалась без коммуникаций и подъездных путей.

Как рассказали в беседе с изданием владельцы участков, в мэрии Казани им сообщили, что денег на решение проблемы нет, так как подведение дорог, газопровода, канализации и электричества для нескольких поселков на территориях, не связанных с действующими сетями, — слишком дорогостоящий проект для муниципального бюджета.

Издание добавляет, что не могут построить жилье на выделенных землях около 7 тысяч многодетных семей. Дома построили только около 500 участников программы.

Ранее депутат петербургского заксобрания Павел Крупник выступил с предложением предоставить многодетным семьям в России транспортные налоговые льготы на все автомобили, которыми владеют родители. Он уточнил, что две машины в большой семье — это не роскошь, а необходимость.