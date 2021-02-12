СМИ: в Казани людей не пустили на согласованный митинг

https://static.news.ru/photo/d984d534-6eaf-11eb-a184-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/БИЗНЕС Online/youtube.com

В Казани на площади Тысячелетия проходит согласованный митинг против репрессий, задержаний и за свободу политических заключённых.

При этом часть людей пустили за ограждения через рамки металлоискателей, а других нет. В настоящее время, как сообщает телеканал «Дождь», за рамками в Казани собралось больше людей, чем пустили на огороженную территорию, выделенную под митинг. Власти объясняют это тем, что акция была согласована лишь на 200 человек.

Рядом с точкой сбора на площади Тысячелетия со стадиона громко играет музыка. Участники митинга полагают, что это сделано специально, чтобы заглушить выступления, потому что никакого мероприятия на стадионе нет.

Ранее комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович сообщила о проблемах с соблюдением прав человека в России в связи с жёсткими действиями силовиков на акциях в поддержку политика Алексея Навального. Она выразила свою обеспокоенность министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Миятович заявила об обеспокоенности произвольным задержанием множества людей по всей России и сообщениями о чрезмерном применении силы со стороны силовиков. Комиссар СЕ запросила у МВД информацию о правилах разгона мирных собраний и действиях властей для обеспечения ответственности силовиков за произвольное применение силы.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Силовики жёстко задерживали протестующих. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.