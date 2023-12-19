В Казани лифт с девушкой внутри сорвался с восьмого этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Лифт сорвался с восьмого этажа жилого дома в Казани на улице Спартаковской, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан. Внутри находилась девушка, однако она не пострадала.

На улице Спартаковской в Казани с восьмого этажа сорвался лифт с девушкой внутри и остановился между первым и вторым этажами, — заявили в МЧС.

Пожарные, вызванные на место происшествия, с помощью специального оборудования провели вскрытие дверей лифта и эвакуировали из кабины девушку 2001 года рождения. После этого ее передали медицинским работникам. По оценке врачей, пассажирка избежала травм.

Ранее сообщалось, что житель Хабаровска в состоянии алкогольного опьянения пытался самостоятельно выбраться из застрявшего лифта, но упал в шахту. Он пролетел 20 метров, но сумел выжить. В больнице мужчине диагностировали ушиб мозга, травмы груди и живота. Хабаровчанин пытался выбраться из лифта в тот момент, когда сломавшийся механизм чинил сотрудник. Подъемник застрял между девятым и 10-м этажами.

До этого в Нижнем Тагиле молодая женщина с маленьким ребенком в коляске застряла в неисправном лифте, свесившись вниз головой из открытых дверей. В такой позе она находилась более получаса, при этом коляска с младенцем оставалась внутри лифта. Женщина возвращалась домой после прогулки и завезла коляску с ребенком в кабину лифта, а когда стала входить сама, тот внезапно поехал вверх с открытыми дверями.