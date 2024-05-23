В Казани и Нижнекамске эвакуируют предприятия SHOT: предприятия Казани и Нижнекамска эвакуируют из-за угрозы атаки БПЛА

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил о массовой эвакуации персонала предприятий в Казани и Нижнекамске. По его информации, там объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Официальные службы не комментировали данную информацию.

Канал уточнил, что эвакуацию объявили на предприятиях: «Нижнекамскуглерод», «Оргсинтез», «Нижнекамскшины», «Таиф-НК», «Танеко» и «Нижнекамскнефтехим». По его данным, места покидают сотрудники нижнекамской тепловой электростанции. Согласно сведениям Telegram-канала Mash, на территории предприятий «Танеко» и «Таиф-НК» объявлена воздушная тревога.

Ранее Росавиация сообщила о приостановке работы аэропорта Казани. Такое решение в компании объяснили проведением работ по обеспечению безопасности перелетов. Аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы.

Позднее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на работу в аэропорту Нижнекамска. Мера была принята для обеспечения безопасности полетов.

Также ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об ударе дрона-камикадзе по сельхозтехнике, работающей в полях села Демьянки. В результате один человек получил легкую контузию.