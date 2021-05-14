В Казани эвакуировали 15 школ после сообщений о бомбах

В Казани эвакуировали учеников и персонал 15 школ после сообщения о том, что они были заминированы. Об этом
Власти города уточняют, что специалисты работают над проверкой сообщений о взрывных устройствах.
Поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке, — заявили в пресс-службе мэрии Казани.
Из-за сообщений о бомбе 14 мая была эвакуирована одна казанская школа. Татарстан уделяет повышенное внимание безопасности учащихся после того, как в казанской школе № 175 11 мая был совершён теракт. Жертвами стрельбы стали девять человек.