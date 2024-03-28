В Казани экстренно приземлился пассажирский самолет Mash Iptash: в Казани экстренно сел самолет авиакомпании «ЮВТ АЭРО»

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Telegram-канал Mash Iptash сообщает, что в казанском аэропорту самолет авиакомпании «ЮВТ АЭРО» совершил экстренную посадку. Самолет с 25 пассажирами вылетел из Уфы и должен был прилететь в Ярославль.

Причиной экстренного приземления послужила трещина на лобовом стекле в кабине пилотов. Посадка прошла штатно, никто не пострадал. Пассажиров отправили в пункт назначения резервным бортом.

Ранее летевший из узбекского Карши в Москву самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. На борту сработал датчик неисправности гидросистемы. Никто не пострадал.

До этого в самолете «Аэрофлота» на высоте около 11 тысяч метров случился пожар — вспыхнул терминал для безналичной оплаты. На борту, следовавшем рейсом в Стамбул, находились 138 пассажиров. ЧП произошло в салоне Boeing 737-800. В какой-то момент авиапассажиры почувствовали запах гари, который шел от места, где находился терминал по безналичной оплате за услуги на борту. Аппарат оперативно поместили в емкость с водой, в результате чего последствий удалось избежать.