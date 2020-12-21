В Казани блогер станцевала в мини-юбке на фоне мечети Кул-Шариф

https://static.news.ru/photo/b1ee6850-43ad-11eb-b152-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Зажигательный танец на фоне казанской мечети Кул-Шариф исполнила популярная в соцсетях девушка под ником Леди Эсмира. Пользователи сразу же начали оскорблять её, называя проституткой, и посоветовали найти другое место для своих танцев.

Блогер в ответ заявила, что за ролик извиняться не будет, так как не видит в нём ничего постыдного.

Ничего постыдного в моём видео нет. Извиняться за что я должна? Кого задела, это их проблемы. Я нахожусь за границей мечети. В Коране не написано, в религии Ислам тоже не запрещено танцевать. Я снимала танец под эту музыку во многих городах, и в том числе в Казани. Люди уже сошли с ума, — сказала Леди Эсмира изданию «Подъём».

Блогер уверена, что оскорбления в её адрес чаще всего пишут мужчины-мусульмане. При этом делают они это не со своих аккаунтов, а «с левых страниц». Девушка считает, что верующие не должны так поступать, и попросила их «быть добрее».

Леди Эсмира до этого снимала ролики с танцами на фоне Центра семьи «Казан» и Казанского кремля.

Летом танцем у Кул-Шарифа прославилась и другой блогер, правда, в тот раз 20-летняя экс-участница шоу «Танцы» на ТНТ Анастасия Малышева исполнила тверк. Многие восприняли достаточно откровенный танец как оскорбление чувств верующих, и в адрес Малышевой посыпались едва ли не угрозы. Впрочем, некоторые придерживаются иного мнения: мол, как вообще может девушка в шортах кого-то оскорбить?

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