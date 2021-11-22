В Казани будут штрафовать за простой транспорта из-за отсутствия QR-кодов

В Казани с пассажиров без QR-кодов, которые отказываются покидать общественный транспорт и препятствуют его движению, будут взимать ущерб за простой, сообщает Метроэлектротранс в Telegram-канале. Документы, подтверждающие вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, пассажиры должны предъявлять в общественном транспорте Татарстана с 22 ноября. Ограничение не касается только такси и межрегиональных перевозок.

Накануне в Казани из-за пассажира, отказавшегося предъявлять QR-код и покидать транспорт, встал трамвайный маршрут. На вызов диспетчера прибыли полицейские, которые вывели нарушителя и составили административный протокол. В результате за вставшим трамваем собралось ещё 10, движение по маршруту задержалось на час.

МУП «Метроэлектротранс» будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик. Согласно выручке, утверждённой комитетом по транспорту Казани, сумма ущерба от задержки составила 6407 рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство намерено привлечь к ответственности всех пассажиров, которые подобным образом задерживают движение по маршрутам.

Ранее сообщалось, что 22 ноября в первые часы после введения системы QR-кодов контролёры высадили из общественного транспорта 500 пассажиров из-за отсутствия подтверждающих документов. На остановочных пунктах собрались очереди, имел место ряд инцидентов с кондукторами, на некоторых маршрутах не работали системы считывания.