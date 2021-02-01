В Казахстане разрешили водить машину без водительских прав

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений в законодательство по вопросам дорожного движения. Таким образом, в Казахстане водители теперь смогут ездить на машинах без прав, сообщает пресс-служба президента.

Теперь же автомобилистам не потребуется водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Чтобы водить машину, потребуется только документ, удостоверяющий личность. Вся остальная информация будет у патрульных в специальных планшетах — их оснастят необходимой информационной базой.

В законодательство также внесены изменения об ответственности для водителей, разъезжающих на территории республики без прав. Она упраздняется.

Кроме того, документом вводится норма о запрете первичной регистрации в Казахстане автобусов старше десяти лет. Она начнет действовать с 1 января 2022 года. Планируется, что эта норма будет способствовать улучшению безопасности дорожного движения, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что уже давно нужно было перейти к практике использования QR-кода вместо водительских прав. По словам Нилова, нет никакой необходимости возить с собой дополнительные документы, «когда современные технологии позволяют оперативно понять, имеет право водитель управлять транспортным средством или не имеет».

Также сообщалось, что Министерство внутренних дел РФ совместно с Минцифры начали прорабатывать вопрос введения электронных дубликатов для документов на бумажных носителях. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что инициатива направлена на повышение «удобства водителей».