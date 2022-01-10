В Казахстане назвали условие возвращения студентов на учебу в Красноярск

Многие авиакомпании временно приостановили полёты между Казахстаном и Россией, из-за чего возник повышенный спрос на билеты, к тому же в стране введён режим чрезвычайного положения, что также усложняет свободное перемещение граждан, пояснили в МИД Казахстана. По словам официального представителя ведомства Айбека Смадиярова, в Казахстане надеются, что студенты смогут продолжить обучение в городах России сразу же после восстановления воздушного сообщения между странами, пишет «МК в Красноярске».

Проблемы по выезду студентов возникли из-за ситуации в Казахстане, многие авиакомпании временно приостановили свои полёты между РК и РФ. В этой связи, естественно, возник ажиотаж вокруг билетов. К тому же режим ЧП подразумевает некоторые ограничения в свободном передвижении, — заявил Смадияров.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре акции переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. Группы боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре.

На этом фоне власти Казахстана ввели регулярные войска в Алма-Ату и начали зачистку её территории, одновременно запросив помощь в ОДКБ. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального Комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан.