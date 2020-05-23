В Кавказском заповеднике впервые за 20 лет прошёл майский снегопад

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В горных районах Кавказского природного биосферного заповедника прошли обильные снегопады. В конце мая такие осадки выпали впервые за последние 20 лет. В результате непогоды оказались повалены деревья, на время было нарушено электроснабжение нескольких населённых пунктов.

22 мая всё началось с дождя, который по мере понижения температуры воздуха сменился мокрым снегом. Уже утром 23 числа он превратился в мощный снегопад.

Температура утром в Гузерипле упала до 0,5 градуса Цельсия, и это с учётом того, что лишь сутки тому назад температура воздуха поднималась здесь выше +20! — рассказали в пресс-службе заповедника.

Такое природное явление там назвали аномальным, особенно для предгорной зоны.

По данным многолетних наблюдений, на высоте горного адыгейского поселения Гузерипль, расположенного на уровне 600 метров над уровнем моря, выпадение снега в марте-апреле может наблюдаться раз в три-четыре года.

Для высокогорья выше 2000 метров над уровнем моря — не редкость и майские снегопады, они происходят в среднем раз в два года. Однако обычно высота снежного покрова при этом увеличивается в среднем 1-2 сантиметра. В этот раз на метеостанции Джуга зафиксировали его рост на 15 сантиметров.

В заповеднике предположили, что выпавший снег, скорее всего, быстро растает. Но это сильно увлажнит почву. Как правило, для региона это чревато оползнями и сходом селевых потоков.

Ранее NEWS.ru писал, что снегопад прошёл в горных районах Сочи. Засыпало верхние участки горнолыжных курортов Красной Поляны.