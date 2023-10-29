В Каспийске протестующие ворвались в аэропорт

Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

В аэропорту Каспийска группа агрессивно настроенных протестующих прорвалась в здание аэропорта, где, по их данным, мог совершить посадку самолет, летевший из Тель-Авива. По данным РЕН ТВ, толпы людей подошли к самолету и залезли на него. Некоторые из них забрались на крыло.

Мы прекрасно понимаем ваше состояние, и вы не чужие для нас. Это не вариант, что вы сейчас делаете. Мы будем завтра сожалеть за эти вещи. Не надо этого делать. Давайте соберемся все вместе. И мы вместе с вами встанем и будем скандировать здесь. Пожалуйста, нет вопросов, но нарушать нельзя, — обращается один из правоохранителей к протестующим.

Ранее в Сети появилась видеозапись, автор которой за кадром поясняет, что он с толпой других мужчин проверяет документы у выезжающих из аэропорта людей.

До это сообщалось, что посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля «для выражения протеста» в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву. Там отметили, что Израиль «со всей серьезностью» рассматривает отсутствие «недвусмысленного и ясного» осуждения со стороны Москвы действиями палестинской организации.