В Карелии задержали активиста по подозрению в диверсии на железной дороге

Фото: Социальные сети

Никита Клюни

Лидер Гражданского альянса России Олег Филатчев сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте» о задержании своего 19-летнего заместителя Никиты Клюни. По его словам, молодого человека подозревают в диверсии на железнодорожных путях, подробностей о его состоянии не сообщается.

Задержан член нашей команды мой помощник Никита Клюня, также представляющий нас в республике Карелия. Задержан по совершенно абсурдному обвинению, якобы в участии в диверсии на железной дороге. Предварительно ему вменяется статья 205.4 УК РФ, — сообщил Филатчев.

По его словам, сейчас активист находится в ИВС МВД России по городу Петрозаводску. Известно, что ему вменяют статью об организации террористического сообщества. Само обвинение Филатчев назвал абсурдным, отметив, что члены альянса ищут адвоката в Петрозаводске, окрестностях или адвоката, готового выехать в данный регион.

Ранее суд приговорил автора Telegram-канала «Протестный МГУ», активиста Дмитрия Иванова к восьми годам и трем месяцам колонии общего режима по делу о фейках о ВС РФ. Гособвинение запрашивало для Иванова девять лет тюрьмы.