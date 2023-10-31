Туристы в Карелии отравились насмерть угарным газом, сообщил в своем Telegram-канале глава Минздрава республики Михаил Охлопков. По его словам, трагедия произошла в окрестностях поселка Рыбрека.
Два туриста, предположительно, из Санкт-Петербурга найдены мертвыми. По предварительной версии, смерть наступила от удушения выхлопным угарным газом, — написал он.
Как уточнили РИА Новости в МВД Карелии, погибшими оказались мужчина 1967 года рождения и женщина 1977 года рождения. Их тела были обнаружены на катере, в котором предусмотрена маленькая кухня. Шланг от газовых баллонов был неплотно закручен, в итоге путешественники насмерть отравились.
Ранее три человека погибли в результате отравления угарным газом в селе Давыдовка Саратовской области. Инцидент произошел ночью. Среди погибших — двое мужчин и одна женщина. Обстоятельства произошедшего выясняются.
До этого в Новокузнецке от отравления угарным газом погибла 12-летняя девочка. Ребенок надышался токсичными веществами во время пожара, вспыхнувшего в магазине на юге города. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. В СК выяснили, что девочка осталась в магазине на ночь вместе с родственницей, работавшей там охранником. Утром женщина проснулась от запаха гари и разбудила ребенка. Пока они выбирались из магазина, девочка успела надышаться едким дымом. Она умерла по дороге в больницу.