В Карелии перевернулся туристический автобус с 40 пассажирами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Карелии перевернулся туристический автобус, на борту которого находились 40 человек, сообщил в Telegram глава Минздрава республики Михаил Охлопков. По его словам, четверо пострадавших уже были осмотрены врачами, им нужна медицинская помощь. На месте работают экстренные службы региона.

В результате ДТП в Лахденпохском районе, на трассе между поселками Куркиеки и Койонсаари, перевернулся автобус. В автобусе, на момент аварии, находилось 40 человек. Четверо пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи, осмотрены врачами. Есть ли среди пострадавших дети, неизвестно. На месте работают экстренные службы, — написал глава Минздрава Карелии.

Как уточняет во «ВКонтакте» пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла около 14:00. По версии полиции, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину, после чего транспортное средство перевернулось. При этом в ведомстве утверждают, что в салоне находился 41 человек, трое из них пострадали.

Ранее сообщалось, что более десяти человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Ростовской области на 813-м километре трассы М-4 «Дон». Госпитализированы двое. Всего в автобусе находились 32 человека.