В Карелии перевернулось маломерное судно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в своем Telegram-канале. По его словам, 10 человек предварительно пострадали.

В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно. Предварительно 10 пострадавших, — написал Охлопков.

Министр отметил, что на место выехали оперативные службы, данных о погибших нет.

Ранее на Обском водохранилище под Новосибирском перевернулась яхта с восемью десантниками, женщинами и детьми. На опубликованных в Сети видеокадрах видны тонущее судно, пытающиеся спастись люди и зовущие на помощь дети. Заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков заявил, что находившиеся на яхте люди не пострадали.

До этого в Чувашии из-за непогоды на Волге опрокинулась моторная лодка, в результате чего погиб семимесячный ребенок. Всего на борту катера находились 10 человек, включая шестерых детей, при этом судно было рассчитано на пять пассажиров. Четверых детей с затонувшей лодки, которых удалось найти живыми, госпитализировали в больницу в Чебоксарах.

Также сообщалось, что один человек погиб в результате опрокидывания лодки в районе дамбы в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Всего на судне находилось шесть человек, причины аварии выясняются.