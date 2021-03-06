Ещё один регион отменил обязательную самоизоляцию для пожилых людей

https://static.news.ru/photo/29ee5a4c-7e71-11eb-b475-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия стала ещё одним российским регионом, в котором официально отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет отменён, больничные для этой категории жителей Карелии после 5 марта продлеваться не будут, — говорится в сообщении оперштаба.

В настоящий момент эпидемиологическая обстановка в Карелии стабилизировалась, ведётся активная вакцинация населения. Привиты уже около 25 тысяч жителей региона, 12 тысяч из них — пожилые люди.

По данным Минздрава Карелии, в республике зафиксировано 41 536 случаев заражения коронавирусом. За время пандемии в регионе скончались от этой инфекции 322 человека, число выздоровевших составило 37 528.

Как писал NEWS.ru, негативные эмоции самоизоляция оставила у 54% опрошенных россиян. При этом женщины восприняли карантин хуже, чем мужчины — 58% против 51%. Нейтрально о самоизоляции отзываются 25% граждан, позитивно её оценивают 17% опрошенных. Кроме того, у 7% локдаун вызвал ужас и страх, у 4% — беспокойство, тревогу и печаль. По 3% заявили о злости и сожалении о потерянном времени. Что касается граждан, оценивших самоизоляцию позитивно, среди них по 3% сообщили, что вспоминают этот период с теплотой и что этот период принёс им ощущение внепланового отдыха.