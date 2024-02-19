В Карелии ищут стаю волков, загрызших десятки цепных собак

Фото: imago stock&people/Global Look Press

В Муезерском районе Карелии стая волков терроризирует Ребольское сельское поселение, хищники загрызли десятки домашних собак, оставленных хозяевами на привязи, сообщила «360» глава поселения Марина Седлецкая. По ее словам, на поимку диких зверей готовится выйти уже вторая бригада охотников.

Вся Карелия сейчас в таком состоянии, <...> к нам каждый год приходят. Просто сейчас действительно в большом количестве, — рассказала Седлецкая.

Она подчеркнула, что местных жителей предупредили об опасности и попросили укрыть собак. Однако многие не послушались. Волки, по словам главы администрации, нападали именно на привязанных псов, являющихся более легкой добычей. При этом на беспризорных собак хищники не нападают.

Глава поселка не смогла назвать точное число погибших собак, при этом не став опровергать информацию о 25 погибших животных. Что касается численности волков, то, по мнению Седлецкой, их всего три. Прибывшая в Реболы группа охотоведов смогла подстрелить только одного самца. Жители ждут вторую команду, приезд которой откладывался из-за сильных морозов.

В конце января сообщалось о нападении волка на четырех человек в поселке — курорте «Озеро Медвежье» Курганской области. Одну из пострадавших женщин спасти не удалось. При этом, по словам местных жителей, волков могло быть как минимум три, а погибшую женщину растерзали двое из них. Одного хищника смогли застрелить охотники.