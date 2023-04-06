Девочка едва не умерла на операционном столе из-за лжи матери В Карелии девочка едва не умерла на операционном столе из-за лжи матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка из Карелии была на волосок от смерти из-за того, что ее мать обманула врачей, сообщил в соцсети «ВКонтакте» министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков. Женщина скрыла от врачей факт того, что ее дочь выпила стакан воды, несмотря на строгий запрет не пить и не употреблять пищу накануне операции.

В назначенный день врачи спросили у матери школьницы, соблюдались ли необходимые требования, на что женщина ответила утвердительно. После этого девочку увели на операцию, в процессе которой ей стало плохо — она резко посинела, изо рта и носа потекло много воды. Слаженными действиями врачей трагедию удалось предотвратить.

Во время наркоза и в конце процедуры она вдруг резко посинела, из носа и рта потекло очень много воды. И только умелые действия медиков предотвратили страшную трагедию, — написал Охлопков.

Придя в сознание, девочка призналась врачам, что утром выпила стакан воды. Школьницу передали матери и сообщили о случившемся. Женщина подтвердила слова ребенка.

Глава регионального Минздрава указал, что если бы случилась трагедия, то в произошедшем обвинили бы врачей.

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