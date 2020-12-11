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В Карелии объявили 31 декабря выходным днём

21:25, 11 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Карелии объявили 31 декабря выходным днём, рабочий день перенесён на субботу, 26 декабря. Об этом рассказал глава региона Артур Парфенчиков.

С учётом мнения людей в этом году 31 декабря объявлен выходным днём — соответствующее распоряжение подписал накануне. Рабочий день с четверга будет перенесён на субботу, 26 декабря. Таким образом, 26, 28, 29 и 30 декабря будут рабочими днями, а 27 и 31 декабря — нерабочими, — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Парфенчиков.

Он также обратился к представителям бизнеса и промышленных предприятий с предложением поддержать инициативу властей.

Пусть у каждого будет возможность всей семьёй, с детьми, подготовиться к встрече любимого праздника, — написал глава республики.

Ранее 31 декабря объявили выходным днём в Ставропольском крае, Чувашии, также в Курской, Мурманской, Владимирской областях и ещё ряде регионов.

Как писал NEWS.ru, в Кремле заявили, что официально последний день 2020 года является рабочим. Решение об объявлении его выходным местные власти могут принимать самостоятельно.

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