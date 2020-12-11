В Карелии объявили 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/342b7208-3bdf-11eb-867a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Власти Карелии объявили 31 декабря выходным днём, рабочий день перенесён на субботу, 26 декабря. Об этом рассказал глава региона Артур Парфенчиков.
С учётом мнения людей в этом году 31 декабря объявлен выходным днём — соответствующее распоряжение подписал накануне. Рабочий день с четверга будет перенесён на субботу, 26 декабря. Таким образом, 26, 28, 29 и 30 декабря будут рабочими днями, а 27 и 31 декабря — нерабочими, — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Парфенчиков.
Он также обратился к представителям бизнеса и промышленных предприятий с предложением поддержать инициативу властей.
Пусть у каждого будет возможность всей семьёй, с детьми, подготовиться к встрече любимого праздника, — написал глава республики.
Ранее 31 декабря объявили выходным днём в Ставропольском крае, Чувашии, также в Курской, Мурманской, Владимирской областях и ещё ряде регионов.
Как писал NEWS.ru, в Кремле заявили, что официально последний день 2020 года является рабочим. Решение об объявлении его выходным местные власти могут принимать самостоятельно.