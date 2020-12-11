В Карелии объявили 31 декабря выходным днём

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В Московской области продлили действующие в регионе ограничения до 12 января 2021 года. При этом для жителей старше 65 они смягчены.

Кафе, рестораны и развлекательные организации в Подмосковье с 31 декабря по 10 января смогут допускать посетителей только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения...