В кардиодиспансере Рязани научились предотвращать инсульты

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В Рязанском кардиодиспансере научились предотвращать инсульты при помощи окклюдера — прибора для изоляции ушек левого предсердия. Как сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения, операция предназначена для тех пациентов, кому противопоказаны препараты против тромбов.

В сердце имплантируют окклюдер — прибор, позволяющий изолировать ушки левого предсердия. Операция показана тем пациентам, которым нельзя принимать препараты от тромбов в течение долгого времени, — сообщает издание.

Этот прибор способен задерживать сгусток крови и препятствовать его продвижению по кровеносной системе. Основная сложность данной операции заключается в том, что хирургам надо попасть из правого предсердия в левое. После того как окклюдер доставляется к нужному месту, на отверстие накладывают давящую повязку и оно зарастает само по себе. До этого подобные манипуляции проводились только в 20 медицинских центрах России. В Рязани медики осуществили уже две успешные операции.

Ранее терапевт Алексей Хухрев заявил, что при давлении выше 180 резко возрастает риск инфаркта и инсульта. Он подчеркнул, что в таком случае стоит вызвать скорую помощь, чтобы медики помогли снизить давление.