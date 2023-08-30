В Карачаево-Черкесии задержали бежавшего из больницы педофила с шизофренией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Карачаево-Черкесии полицейские задержали, сбежавшего из психиатрической больницы мужчину, передает пресс-служба регионального управления МВД. Пациент по фамилии Лепшоков имеет несколько условных сроков за кражи, уголовное дело за изнасилование подростка, а также за попытку побега из больницы, где он проходит принудительное лечение. Также мужчина ранее был судим по статье о доведении до самоубийства.

Сотрудники полиции МО МВД России «Карачаевский» задержали сбежавшего из психиатрической больницы пациента А.Х. Лепшокова, — сообщили в МВД.

Пациент смог пролезть между прутьев решетки на окне первого этажа здания. Затем беглец перебрался через забор и скрылся в неизвестном направлении. До задержания Лепшокова видели в поселке Новый Карачай, где он сам ранее проживал. Полиция три дня дежурила у дома сбежавшего рецидивиста, но тот так и не появился. Где в итоге был задержан мужчина, не уточняется.

Больница, где мужчина проходит лечение, расположена в поселке Кубрань. Принудительное лечение он проходит по решению Карачаевского городского суда. Ранее он уже сбегал из режимного медучреждения. В предыдущий раз его так же смогли задержать спустя трое суток.